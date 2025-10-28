Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ve AFAD’dan art arda kritik uyarılar geldi. Vatandaşlara “hasarlı binalara kesinlikle girmeyin” çağrısı yapıldı.

Balıkesir 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

AFAD verilerine göre saat 22.48’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yer kabuğunun yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Sarsıntı sonrası vatandaşlar panik halinde sokaklara çıktı. Ardından 4,2 – 3,5 – 4,0 ve 3,9 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı.

AFAD’dan uyarı: “Hasarlı binalara kesinlikle girmeyin”

Deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölge halkına önemli uyarılarda bulundu.

Resmî açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

İletişiminizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden sürdürün.

Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.”

AFAD ayrıca, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirterek vatandaşlardan soğukkanlı olmalarını ve acil durum çantalarını hazır tutmalarını istedi.

Prof. Dr. Naci Görür: “Hasarlı evlerden uzak durun”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından kısa ama net bir uyarı yaptı:

“Hasarlı evlerden uzak durun.”

Görür ayrıca Balıkesir’in Gediz graben sistemi üzerinde bulunduğunu ve bölgedeki enerji boşalmasının devam ettiğini hatırlatarak, “Parçalanma süreci sürüyor, bu nedenle temkinli olunmalı.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: “Yapılar önceki depremlerle yoruldu”

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da hasarlı yapılarla ilgili uyarıda bulundu:

“Sındırgı’da yapı yıkımları için eşik değer 6,2’dir.

Ne var ki önceki depremlerde yapılar yorulduğu için yıkım eşiği aşağı inmiştir.”

Ercan’ın bu açıklaması, özellikle önceden hasar görmüş binaların artık daha düşük şiddetteki sarsıntılarda bile yıkılma riski taşıdığını ortaya koydu.

Bakan Yerlikaya: “Hasarlı yapılar önceden boşaltılmıştı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, canlı yayında yaptığı açıklamada bölgedeki son durumu paylaştı:

“İki yıkılan bina var. Bir tane de iki katlı dükkân yıkıldı.

Bu yapılar daha önceki depremlerde hasar almış ve o nedenle boşaltılmıştı.

Jandarmamız birinci tur taramayı tamamladı.”

Yerlikaya, şu anda can kaybı olmadığı, ancak hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Deprem sonrası ne yapılmalı?

Uzmanlar, depremin ardından dikkat edilmesi gereken adımları şu şekilde sıralıyor: