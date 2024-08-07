Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan operasyonda, teröristlere ait bir sığınakta çeşitli mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada, “Mehmetçik, teröristlerin saklandığı bölgelerde etkili bir şekilde operasyonlarını sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan detaylı arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edilmiştir. Bu sığınakta; 6 adet 81 mm havan mühimmatı, EYP (el yapımı patlayıcı) üretiminde kullanılan malzemeler, 8 adet havan barut hakkı, 5 adet alpha-fire düzenek, 1 adet termal şemsiye ve çeşitli tıbbi ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir” denildi.