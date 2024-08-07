Balıkesir'de gerçekleşecek olan Triatlon Avrupa Şampiyonası, şehirde bazı yolların 9-11 Ağustos tarihleri arasında kapalı olmasına neden olacak. 33 ülkeden 500'ü aşkın sporcunun katılacağı bu büyük etkinlik, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenleniyor.

Etkinlik ve trafik kısıtlamaları

Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası, şehrin merkezinde yer alan Avlu Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinlik boyunca şampiyona güzergahında yer alan bazı yollar, sporcuların güvenliği ve yarışın sağlıklı bir şekilde tamamlanması amacıyla trafiğe kapatılacak.

Etkinlik günlerinde belirli saatler arasında trafiğe kapalı olacak güzergahlar şöyle:

9 Ağustos Cuma: Eski Kepsut Caddesi’nin tren makası ile 339. Sokak kesişimi, 339. Sokağın Gala Yaşam Merkezi ile Kepsut Caddesi arasında kalan kısmı 05.45-20.00 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

10 Ağustos Cumartesi: Aynı güzergah 06.00-18.15 saatleri arasında kapalı olacak.

11 Ağustos Pazar: Eski Kepsut Caddesi’nin tren makası ile 339. Sokak kesişimi, 339. Sokağın Gala Yaşam Merkezi ile Kepsut Caddesi arasında kalan kısmı, Eski Kepsut Caddesi’nden Yıldırım Caddesi Kavşağı’na kadar olan kısım ve Eski Kepsut Caddesi Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi kavşağına kadar olan kısım 05.45-17.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapalı olacak.

Araç giriş çıkışlarına dikkat!

Ayrıca, 9-11 Ağustos tarihleri arasında Avlu Yaşam Merkezi’ne araç giriş ve çıkışı tamamen yasaklanacak. Bu durum, hem yarışmanın güvenliğini sağlamak hem de etkinliğe katılım sağlayacak olan sporcuların rahat bir şekilde yarışmalarını tamamlamaları için planlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, etkinlik süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarını ve trafik işaretlerine dikkat etmelerini önemle hatırlatıyor. Şampiyona boyunca kapalı olacak yolların, belirlenen saatler dışında yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.