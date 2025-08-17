Balıkesir’in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 3 sağlık çalışanı yaralandı. Olay, Balıkesir-Altınoluk yönündeki E-87 kara yolunun Güre Mahallesi Çetin Petrol mevkisinde saat 05.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, 22 yaşındaki paramedik H.K.’nin kullandığı 10 ABS 533 plakalı ambulans kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve bir süre sürüklendi. Kazada ambulansta görevli Acil Tıp Teknisyeni N.A. (37) ile paramedik F.S. (33) ağır yaralanırken, sürücü H.K. ise hafif yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları, çağrılan ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.A. ve F.S.’nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, ambulanstan bir kişinin yola fırladığı, aracın bir süre sürüklendikten sonra durduğu ve sürücünün yola savrulan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi yaptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca diğer yaralının emekleyerek ilerlemeye çalıştığı, bir süre sonra sırt üstü yattığı anlar da yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın kesin nedeni araştırılıyor.