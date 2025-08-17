AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında disiplin süreci başlattı. Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’ye “siyasi nüfuzunu kullanarak menfaat temin etmeyi teklif ettiği” iddiası ve sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmişti.

Parti yetkililerinin oy birliğiyle aldığı kararda, Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı kaydedildi.

Kararın ardından Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AK Parti üyeliğinden ve aktif siyasetten istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan bağlılığını vurgulayan Birinci, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman liderimiz ve Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimizin yanında durmaktan tereddüt etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

Birinci ayrıca, bundan sonra ailesine daha fazla zaman ayıracağını belirterek, tüm parti arkadaşlarına helallik diledi.