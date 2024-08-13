Balıkesir'in verimli topraklarında yetişen ve yüksek besin değeri ile dikkat çeken aronya meyvesinin hasadı başladı. Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, Altıeylül ilçesinin Sıvatpınar Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek hasat sürecini yerinde inceledi.

Aronya hasadı ve üretici destekleri

Balıkesir’de aronya hasadının başlaması, yerel tarım için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan, aronya meyvelerinin toplanması sırasında üreticilere destek verdi. Aronya, yüksek antioksidan içeriği ve besin değeri ile sağlık bilincine sahip tüketiciler arasında popüler bir meyve olarak biliniyor. Hasat edilen aronyalar, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra reçel, marmelat, meyve suyu ve çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere işleniyor.

Aronya’nın tarımdaki yeri ve geleceği

Erkan Alkan, aronya üretiminin bölge için önemli bir ekonomik fırsat sunduğunu belirtti. Yüksek katma değeri olan bu alternatif tarım ürünü, Balıkesir’in tarım çeşitliliğini artırırken üreticilere de yeni kazanç kapıları açıyor. Alkan, ayrıca kurulması planlanan Aronya Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin bu süreçteki rolüne dikkat çekti ve üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

Programa dahil olarak üzüm hasadına da katılan Erkan Alkan, bölgedeki tarım potansiyelini desteklemek amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Tarımda çeşitliliği artırmanın ve üreticilere destek olmanın önemine vurgu yaptı.