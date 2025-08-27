Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Çevre İllerde de Hissedildi

Yaşanan sarsıntı başta Balıkesir merkez olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar, depremle birlikte kısa süreli panik yaşadı.

AFAD’dan İlk Açıklama Geldi

AFAD, deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını bildirdi. Yetkililer, bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Bölgede Deprem Riski Devam Ediyor

Uzmanlar, Balıkesir ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak vatandaşların depremlere karşı tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.