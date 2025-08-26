Kuşadası Belediyesi spor alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası Tenis Turnuvası, Kuşadası Belediyesi Tenis Kulübü’nde başladı.

Büyük Taarruz’un başlangıç tarihi esas alınarak organize edilen turnuva, 26 Ağustos’ta ilk maçlarla start aldı. Gençler, Yıldızlar, Büyük Erkekler ve Kadınlar olmak üzere dört kategoride gerçekleştirilen turnuvada, şehir dışı ve yurt dışından gelen sporcuların da aralarında bulunduğu 82 tenisçi kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvanın final karşılaşmaları ve her kategorinin şampiyonlarının belirlenmesi ise 30 Ağustos Cumartesi günü Zafer Bayramı’nda yapılacak.

Turnuva öncesinde konuşan Gençler kategorisi sporcusu Melis Çoban, “Kuşadası’nı ve bizleri bu tenis kulübü ile buluşturan Kuşadası Belediyesi’ne ve Belediye Başkanımız Ömer Günel’e, ayrıca tenis sporunu bizlere sevdiren hocamız Bağdagül Şimşek’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı ise yaptığı konuşmada, “Bu önemli günde sporla yapılan bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sporu ve sporcuyu her daim destekleyen Kuşadası Belediyesi, uluslararası standartlardaki tenis kortlarında yeni ve başarılı sporcular yetiştirmek ve Kuşadası’nı bir spor kenti haline getirmek için tüm imkânlarıyla çalışmayı sürdürüyor.