Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde düzenlediği asayiş ve trafik huzur uygulamaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi yakaladı. Uygulamalarda 115 sürücüye ceza kesilirken, 20 araç trafikten men edildi.

Balıkesir’de güvenliği sağlamak, suçların önüne geçmek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla 92 ekip ve 289 personelin katılımıyla kapsamlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 1.872 kişi sorgulanırken, 284 umuma açık alan, park, bahçe, meydan ve metruk yerler kontrol edildi.

Bu kapsamlı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alınırken, trafik kurallarını ihlal eden 115 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca 20 araç trafikten men edilerek trafikte güvenlik önlemleri artırıldı.