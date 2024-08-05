Balıkesir'de 9-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular açıklandı. Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, şampiyonada yarışacak sporcular aşağıda listelenmiştir.

Milli takımın kadrosu

Erkekler kategorisinde; Gültigin Er, Enes Kızılcık, Burak Çağdaş, Emir Aracı, Batuhan Sağın, Taha Eren Coşgun, Dorukalp Azizoğlu, Bahadır Furkan Özerkişi, Doruk Topaloğlu yer aldı.

Kadınlar kategorisinde ise; Sinem Xisca Tous, Özlenen İpek Günad, Irmak Şereflioğlu, Cemre Civelek, Mürya Karayel, Selin Erdoğdu yer aldığı bildirildi.

Şampiyona hazırlıkları

Şampiyona öncesinde, 8 antrenör tarafından hazırlanan milli takım, Avrupa'nın en yetenekli triatletleriyle rekabet edecek. Türkiye'nin uluslararası arenada temsil edileceği bu önemli organizasyon, triatlon sporunun ülke çapında yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.