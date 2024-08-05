Merkezefendi Belediyesi'nin düzenlediği ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’, iki gün boyunca Denizli’de büyük bir coşkuya sahne oldu. Binlerce Denizlili’nin katıldığı etkinlik, birbirinden renkli aktivitelerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar sundu.

Girişimci kadınlara destek ve sosyal buluşma

Şenlik, hem girişimci kadınların el emeği ürünlerini sergileyebileceği hem de vatandaşların keyifli vakit geçirebileceği bir platform oluşturdu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, etkinlikte stant sahipleriyle ve katılımcılarla sohbet ederek, kadın üreticilere destek verdiklerini ve sosyal bir ortam sağladıklarını ifade etti. Gün sonunda, en fazla alışveriş yapan girişimci kadınlara sürpriz ödüller takdim edildi.

Konserler ve aktivitelere büyük ilgi

Etkinlikte, konserler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler yer aldı. Özellikle ‘Ritmin Melekleri’ grubunun darbuka gösterisi, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Şenlikte, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık gibi önemli isimler de yer aldı.

Sosyal ve ekonomik destek bir arada

Başkan Şeniz Doğan, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’mize büyük ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu şenlik, hem kadın üreticilerimize destek olmayı hem de sosyal bir ortam sağlamayı amaçlıyor. Denizli’nin sıcak yaz günlerinde hem serinleyip hem de emekçi kadınlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. 10-11 Ağustos tarihlerinde devam edecek etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.