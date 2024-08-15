Marmara Adalar Belediyesi, Avşa Adası’nda 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan “Bir Başka Avşa” etkinliğiyle Coğrafi İşaretli Ada Karası üzüm hasadını kutlamaya hazırlanıyor. İstanbul’dan sadece üç saatlik bir yolculukla ulaşılabilen Avşa, bu özel etkinlikle yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Bağcılık kültürü canlanıyor

“Bir Başka Avşa” etkinliği, yerli üzümler ve eski bağların geri kazanımını hedefleyerek bölgesel bir dönüşüm başlatmayı amaçlıyor. Marmara Takım Adaları’nın turizm sezonunu uzatmayı hedefleyen etkinlik, özellikle İstanbullular için cazip bir destinasyon olma yolunda önemli bir adım atıyor. Ada Karası üzümü hasadının ardından Kasım ayında gerçekleşecek zeytin hasadı da etkinlikler arasında yer alacak.

Turizm sezonunu uzatma hedefi

Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, Eylül ayının Marmara Takım Adaları’nın en güzel zamanlarından biri olduğunu vurguladı. Dinçer, “Otellerimiz, Ada Karası hasadına ilgi duyan misafirlerimizin rezervasyonlarıyla dolmaya başladı. ‘Bir Başka Avşa’ deneyimi ile turizm sezonunu uzatıyor ve geleneksel bağcılık kültürümüze katkı sağlıyoruz” dedi. Ayrıca, deniz seviyesinden 250-300 metre yüksekliğe ulaşan bağ teraslarının yürüyüş rotaları, hasat deneyimi ve tadımlarla zenginleşen bir hafta sonu için herkesi Avşa’ya davet etti.