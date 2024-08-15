İstanbul Üniversitesi Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile katılımcı ülkelerin yetkilileri ve davetliler katıldı.

Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, Türk Dünyası Muaythai Şampiyonası'nı düzenleyebilmek için 7-8 yıldan bu yana çalıştıklarını belirterek, "Temennimiz ülke sayısını arttırmak ve gelecek yıllarda her yıl başka bir ülkede düzenlemek. Bağımsız olmayan Türk devletlerini de bu organizasyona dahil etmek istiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de takım halinde bu şampiyonada yarışıyor. KKTC, birçok uluslararası spor yarışmalarına kabul edilmiyor. Bu şampiyonada bu tür ambargoyu da biraz kıracağımızı düşünüyorum. Temel amaç muaythai değil. Türk devletleri arasında sporla beraber kültürel iş birliğimizi ve ortak kültürlerimizi geliştirmek. Uluslararası platformda Türk dünyası olarak daha çok başarılı olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcular Türk dünyasının mirasına sahip çıkıyor

Şampiyonayı, Türk dünyasının bağlarını güçlendirebilmek adına önemli bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Utku Caner Çaykara ise "Bu şampiyona, yalnızca sporun birleştirici gücünü değil Türk topluluklarının ortak değerlerini yüceltme amacı da taşımaktadır. Avcılar'ın da böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapması bizler için gurur verici. Tüm sporcularımız Türk dünyasının köklü mirasına sahip çıkıyor. Bu organizasyonda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ise muaythai branşının Türk dünyasında sevilen bir spor olduğunu vurgulayarak, "Büyük bir memnuniyetle bu iş birliğini kabul ettik. Ne kadar isabetli bir karar verdiğimizi görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bosna Hersek'in katıldığı organizasyon, 18 Ağustos Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla tamamlanacak.