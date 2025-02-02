Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde kurulan "Yakın Çözüm Merkezi" son bir yılda büyük bir başarıya imza attı. 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, toplamda 350 bin 478 çağrının 327 bin 185’ini yanıtlayarak, vatandaşların sorunlarına hızlı çözümler sundu.

Vatandaşların en çok talep ettiği hizmetler

Çağrı merkezine başvuran 15 bin 308 kişi gıda yardımı talebinde bulunurken, 12 bin 877 kişi Yakın Kart başvurusu yaptı. Ayrıca, bez yardımı, maddi yardım ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonu gibi konularda da yoğun başvurular alındı.