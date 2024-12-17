Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğiyle hazırlanan “Çarşı 2025”, yeni yıl konseptiyle 27 Aralık’ta kapılarını açıyor. Kadın üreticilerin el emeği ürünlerinin sergileneceği etkinlik, hem kadın girişimcilere destek sağlayacak hem de yerel ekonomiye katkıda bulunacak.

Kadın girişimcilere destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde hayata geçirilen “Çarşı 2025”, kadın kooperatiflerinin ve üreticilerin gücünü artırmayı hedefliyor. 27-31 Aralık tarihleri arasında Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenecek etkinlikte, kadınların el emeğiyle ürettiği birbirinden özel ürünler satışa sunulacak. Başkan Akın’ın eşi Arbil Akın’ın da destek verdiği etkinlik, kadın kooperatiflerinin ürünlerini tanıtmaları için önemli bir platform sağlayacak. Üreten kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirme amacı taşıyan etkinlikte, kadın emeği bir kez daha ön planda olacak.

Yeni yıl hediyeleri için fırsat

Çarşı 2025’te yılbaşı temalı hediyeler, süs eşyaları, aksesuarlar ve her bütçeye hitap eden ürünler stantlardaki yerini alacak. Vatandaşlar, kadın girişimcilerin el emeğiyle hazırladığı ürünleri yakından inceleyerek, yeni yıl için sevdiklerine anlamlı hediyeler seçebilecekler.

“Kadınların emeğini değerlendiriyoruz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çarşı 2025’in önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kadın girişimcilerimizin emeklerini görünür kılmak ve onların ekonomiye katkılarını desteklemek bizim için çok değerli. Çarşı 2025, kadınlarımızın üretim gücünü artıracak ve yeni fırsatlar yaratacak. Balıkesir halkını bu etkinliğe davet ediyoruz."

Etkinlik, sadece Balıkesirli kadın girişimciler için bir satış alanı değil, aynı zamanda kadın dayanışmasını ve yerel ekonominin güçlenmesini destekleyen önemli bir organizasyon olacak. Balıkesirli vatandaşlar, hem yerel üretime destek verme hem de el emeğiyle üretilmiş ürünlerle yeni yılı karşılamanın keyfini yaşayacak.