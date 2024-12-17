Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne SGK borçları gerekçe gösterilerek yapılan haciz ve bloke işlemlerine sert tepki gösterdi.

Zeyrek, yapılan işlemlerin belediyelerin hizmet gücünü zayıflatmayı amaçladığını vurgulayarak, “SGK borçlarının yalnızca yüzde 6,5'i CHP'li belediyelere aitken, yüzde 93,5'i iktidara yakın büyük şirketler ve AKP’li belediyelerin borçlarıdır. Ancak bu gerçekler görmezden gelinerek CHP’li belediyeler hedef alınıyor” dedi.

"Hükümet sadece 2023 yılında 660 milyar TL vergi borcunu sildi”

AK Parti hükümetinin büyük şirketlerin vergi borçlarını silmesine dikkat çeken Zeyrek, “2010-2020 arasında Cengiz, Kolin, Limak, Makyol ve Kalyon gibi şirketlere onlarca kez vergi muafiyeti getirildi. Hükümet sadece 2023 yılında 660 milyar TL vergi borcunu sildi” ifadelerini kullandı.

Zeyrek, hesaplarına bloke konulan belediyelerin yalnızca CHP’li olduğunu belirterek, “Bu açıkça siyasi bir operasyondur. Halkımızın iradesine yapılan bu müdahaleye karşı dimdik duracağız ve tüm engellemelere rağmen hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.