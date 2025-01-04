Balıkesir'de İstanbul-İzmir otoyolunda lastiği patlayan bir çekici yangına sebep oldu. Yangın hızla yayıldı, fakat yardım çağrılarına yanıt verilmedi. Olay, vatandaşlar arasında büyük tepkiye yol açtı.

Yangına sebep olan çekici olayı

Olay, Balıkesir'deki İstanbul-İzmir otoyolunda yaşandı. Çekicinin lastiği patladığı için jant üzerinde ilerlemeye başladı ve bu durum kısa süre içinde yangına yol açtı. Çekici alevler içinde kalırken, çevredeki araçlar ve kamyonlardan hiçbiri yardım için durmadı.

Vatandaşlardan tepki

Çekici hızla tutuşurken, çevredeki birkaç vatandaş kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti ve üzerindeki aracı indirmeyi başardı. Ancak yolda ilerleyen kamyonlar yangın için yardım çağrılarına kayıtsız kaldı. Bu durum, yangının büyümesine neden oldu ve vatandaşlar duruma büyük tepki gösterdi.

Yangın zorlukla söndürüldü, çekici yola devam etti

Yangın güçlükle söndürüldü, sonrasında çekicinin lastikleri değiştirildi ve araç yoluna devam etti. Olay, hem trafik güvenliği hem de yardım çağrılarına duyarsızlık konusunda bir kez daha önemli bir uyarı niteliği taşıdı.