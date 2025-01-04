İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a yönelik önemli bir soruşturma açtı. Durmaz'ın Malta'da verdiği bir DJ performansı sırasında yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı iddia ediliyor. Konser sırasında sahnede söylediği, "Hani bir şeyler geliyor diyorlardı buralara, ne oldu? Hani casinolar bir şeyler?" şeklindeki ifadeler, bahis sitelerinin reklamına yönelik bir teşvik olarak değerlendirildi.

WhatsApp İhbar Hattı üzerinden gelen ihbarlar sonucu başlatıldı

Mynet WhatsApp İhbar Hattı'na gönderilen görüntüler, Durmaz’ın sahnedeki bu şüpheli sözlerinin yasa dışı bahis reklamı yapma amacı taşıdığı iddialarını güçlendirdi. Bu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili resmi soruşturma başlattı. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, “Başsavcılık, Durmaz’ın görüntülerine dayanarak yasal süreci başlattı” açıklamasında bulundu.

Yasa dışı bahis operasyonları genişliyor

Kerimcan Durmaz'a yönelik başlatılan soruşturma, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında devam eden geniş çaplı operasyonların yeni bir halkası oldu. Geçmişte benzer suçlamalarla Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi ünlü isimler hakkında soruşturma başlatılmış, bazı ünlüler gözaltına alınmıştı. Türkiye genelinde yasa dışı bahis siteleriyle mücadele her geçen gün artan bir hızla devam ediyor.

Soruşturma nasıl ilerleyecek?

Kerimcan Durmaz'ın yasal süreç karşısında nasıl bir savunma yapacağı ve söz konusu soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor. Türkiye’de ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerini tanıtan paylaşımlarının artması, savcılığın konuya olan ilgisini artırmış durumda.