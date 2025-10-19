Balıkesir’in Edremit ilçesinde cezaevi firarisi bir kişi, trafikte tartıştığı uzman çavuşu öldürüp aracını gasbetti. Kaçarken çevreye rastgele ateş açan saldırgan, polisle çatışmaya girdi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Trafikte tartışma ölümle bitti

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Edremit’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, aracını durdurduğu sırada cezaevi firarisi Mustafa Emlik ile karşılaştı.

Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nden firar eden Emlik’in, “kasten öldürme” suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. İkili arasında çıkan tartışmada Emlik, uzman çavuş Ekri’yi silahla vurarak öldürdü ve aracını gasbederek kaçtı.

Kaçarken çevreye ateş açtı

Saldırgan, kaçışı sırasında çevresine rastgele ateş etti. Ertürk Caddesi üzerinde yürüyen dört kişiyi hedef alan Emlik’in açtığı ateş sonucu V.A. boğazından yaralandı.

E87 karayolunda ilerleyen saldırgan, Güre Mahallesi’nde de iki kişiyi yaraladı. Akçay ışıklarda, yol vermediği gerekçesiyle ateş ettiği araçta bulunan Göktuğ Çalık ve M.N. isimli kişilerden Çalık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polisle çatışmaya girdi

Mustafa Emlik, kaçışı sırasında Akçay, Sarıkız ve Altınkum mahallelerinde polis ekipleriyle silahlı çatışmaya girdi.

Altınkum Mahallesi’nden Hamidiye yönüne kaçarken karşılaştığı polis ekiplerinden biri olan İ.G.’yi ayağından, Ü.I. isimli polis memurunu ise karın bölgesinden yaraladı.

Emlik, polislerin karşı ateşi sonucu vurularak etkisiz hale getirildi. Üzerinde bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

3 ölü, 7 yaralı

Yaşanan olayda uzman çavuş Kemal Ekri, sürücü Göktuğ Çalık ve saldırgan Mustafa Emlik hayatını kaybetti. 7 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülüyor.

Cenaze töreni düzenlenecek

Saldırıda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri için yarın Ankara Etimesgut’ta cenaze töreni düzenlenecek.