Netflix’in dünya çapında ilgiyle takip edilen dizisi Stranger Things uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşuyor. 5. sezonun çıkış tarihi belli oldu. Peki, Stranger Things 6. sezon olacak mı, dizi final mi yapacak?

Stranger Things 5. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things dizisinin merakla beklenen 5. sezonu, Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Kasım 2025 tarihinde yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk 4 bölümü bu tarihte izleyiciyle buluşacak, kalan bölümler ise 26 Aralık 2025’te yayınlanacak.

Yapım, üç yıl aranın ardından tekrar ekranlara dönecek. Dizinin en son sezonu 1 Temmuz 2022’de yayınlanmıştı.

Stranger Things 5. sezon kaç bölüm olacak?

Netflix, 5. sezonun 8 bölümden oluşacağını duyurdu. Bu sezon, dizinin hikâyesini tamamlayacak şekilde iki kısım halinde yayınlanacak.

Stranger Things 6. sezon olacak mı?

Dizinin yaratıcıları Duffer Kardeşler, 5. sezonun Stranger Things’in finali olacağını açıkladı.

Ancak aynı evrende geçen farklı hikâyelerin yer aldığı yeni yapımların Netflix’te yayınlanmaya devam edeceği belirtiliyor.

Bu spin-off projelerin, Hawkins kasabasının ötesine uzanan farklı karakterleri konu alması bekleniyor.

Stranger Things oyuncu kadrosu

Yeni sezonda başrollerde yine Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin ve Gaten Matarazzo gibi isimler yer alacak. Dizinin ana hikâyesi, önceki sezonlarda olduğu gibi Hawkins kasabasındaki gizemli olaylara odaklanacak.