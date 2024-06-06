Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangında, hasar oluşan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, 1 helikopter, 2 uçak, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personelin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine havdan ve karadan söndürme ekipleri sevk edildi.

Eğmir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde orman lık alanda çıkan yangın , havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.