Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Tolga Gökçe ve beraberindeki heyet, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ı makamında ziyaret etti.
Başakana nezaket ziyareti
Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Gökçe, göreve yeni atanan ilçe başkanı olarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Akdoğan ise Gökçe'ye yeni görevinde başarılar diledi.
İki taraf arasında Kuşadası'nın gelişmesi ve kalkınması için neler yapılabileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.
Editör: Sedef Didem Ezme