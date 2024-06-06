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İki taraf arasında Kuşadası'nın gelişmesi ve kalkınması için neler yapılabileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

DEM Parti'li Koçyiğit: "Görüyoruz ki seçmenin verdiği hiçbir mesajı almamışlar"

DEM Parti'li Koçyiğit: "Görüyoruz ki seçmenin verdiği hiçbir mesajı almamışlar"

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Gökçe, göreve yeni atanan ilçe başkanı olarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Akdoğan ise Gökçe'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Kuşadası Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Tolga Gökçe ve beraberindeki heyet, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan 'ı makamında ziyaret etti.

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