Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde denizin renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi Adyar mevkisinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, bir dere aracılığıyla denize atık su deşarjı yapıldığı tespit edildi.

668 bin 667 TL idari para cezası

Denetim sonucunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi'nin atık su terfi merkezi şebeke hattı ile Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık su döküldüğü belirlendi. Bu durumun Çevre Kanunu’na aykırı olması nedeniyle 668 bin 667 TL idari para cezası uygulandı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yeni cezalar gelebilir

Bakanlık gözetiminde, çevreye verilen zararın düzeltilmesi için çalışmalar sürerken, denize deşarj edilen atık suyun detaylı analizleri devam ediyor. İnceleme sonucunda kirlilik değerlerinin standartların üzerinde çıkması durumunda Çevre Kanunu kapsamında yeni cezaların da uygulanabileceği bildirildi.