Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, "Pati Evleri Projesi" kapsamında ilçe genelinde 66 noktaya kedi evi yerleştirmişti. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Gümüşpala, Tepekule, Osmangazi ve Manavkuyu mahallelerindeki parklara 8 yeni kedi evi daha kazandırıldı.

Veteriner İşleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleri’nin iş birliğiyle yürütülen çalışma sayesinde sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda barınmaları sağlanıyor. İlçe sakinleri, belediyenin bu duyarlı çalışmasını memnuniyetle karşıladı.

"Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sokak hayvanlarının korunması için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirirken, vatandaşlarımızın sosyal sorumluluk bilincini de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kedi evlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasıyla, can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını destekleyeceğiz. Onları yaşatmak için imkanlarımız dahilinde her zaman elimizden geleni yapacağız."