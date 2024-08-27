Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yapımı hızla süren Reşitköy Barajı'nda önemli gelişmeler yaşanıyor. DSİ 25. Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, beraberindeki Şube Müdürleri ve teknik ekip ile birlikte Reşitköy Barajı'nda devam eden çalışmaları değerlendirdi. İnceleme sırasında, barajın yapım sürecindeki önemli aşamalar ve firma yetkililerinin sunumları detaylı bir şekilde gözden geçirildi.

Tarımsal su ihtiyacını karşılayacak

Reşitköy Barajı'nın tamamlanmasıyla, bölgedeki 63 bin 416 dekar tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Barajın, Burhaniye'nin tarımsal üretkenliğine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Proje tamamlandığında, bölgenin tarım sektörü üzerinde olumlu etkiler yaratması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlaması planlanıyor. İnşaatın ilerleyişi, hem yerel halk hem de tarım sektörü için umut verici gelişmeler sunuyor.