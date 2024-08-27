İzmir’in Selçuk ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi’nde serbest paraşüt eğitmeni olarak görev yapan Mehmet Karadaş, sıra dışı bir evlenme teklifi gerçekleştirdi. Karadaş, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Aybike Aşkar’a gökyüzünde sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı.

Havada evlilik teklifi

Paraşütle atlayış sırasında evlenme teklifini planlayan Karadaş, Aşkar’la birlikte gerçekleştirdikleri atlayışta, cebinden çıkardığı yüzüğü Aşkar’a uzatarak teklif etti. Şaşkınlık ve mutluluğun bir arada yaşandığı anların ardından, Karadaş bilinçli olarak sahte bir yüzüğü yere düşürdü.

Yeryüzüne inişlerinin ardından, Karadaş bu kez açılan büyük bir pankartla evlilik teklifini tekrar ederken, gerçek yüzüğü Aşkar’a taktı. Gökyüzünden yere inişin ardından yapılan bu sürpriz, çiftin mutluluğunu iki katına çıkardı.

Evlilik teklifi heyecanı

AA muhabirine konuşan Mehmet Karadaş, "Kız arkadaşımın gökyüzünde evlilik teklifini çok isteyeceğini biliyordum. Paraşütle atlamanın heyecanı, teklif hazırlığımı daha da artırdı. Sahte yüzüğün düşmesiyle birlikte Aşkar'ın paniklediğini gördüm. Ancak, arkadaşlarımın 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı ile teklifimi tekrar etmemiz her şeyi daha anlamlı kıldı" dedi.

"Beni çok şaşırttı"

Aybike Aşkar ise yaşadığı anın tamamen sürpriz olduğunu ve heyecanın her geçen dakika arttığını belirtti. "O gün yaşanan her şey bana sürpriz oldu. Hiç beklemediğim bir şekilde, gökyüzünde yapılan teklif ve yere inişteki sürprizler beni çok şaşırttı" şeklinde duygularını ifade etti.