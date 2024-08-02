Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından alınan bir ihbar doğrultusunda Burhaniye’de geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda, kıyı şeridini kullanarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 12 düzensiz göçmen ve bu kişilere aracılık eden 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Adli makamlara sevk edildiler

Yetkililer, düzenledikleri operasyonda iki araç içerisinde yakalanan göçmenlerin yanı sıra, kaçakçılıkla ilgilenen iki kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan detaylı aramalarda, 4 el pompası, 2 can yeleği ve 7 iç lastik ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, insan kaçakçıları ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.