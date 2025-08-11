Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Teksüt fabrikasında geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınla ilgili soruşturma derinleşiyor. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla bağlantılı olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Fabrikanın sevkiyat bölümünde başlayan yangın, kısa sürede depolama alanlarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım hayatını kaybetti. Özcan Yıldırım’ın yangından sadece bir gün önce oğlunun sünnet törenini gerçekleştirdiği öğrenildi. Maddi hasarın fabrikada büyük çapta olduğu belirtiliyor.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine dair bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın yapılacağını bildirdi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğü vurgulandı.