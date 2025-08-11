

Buca Belediyesi’nin Yıldız Mahallesi’nde hizmete aldığı Sporium Spor Kompleksi, yüzme kurslarıyla yaz dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. İlçedeki 5-12 yaş arası çocuklara yönelik başlatılan kurslar, uzman antrenörler eşliğinde merkezin zemin katında bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştiriliyor.

Kurslara katılmak isteyen aileler, https://sporium360.com adresi üzerinden ön kayıt yaptırabiliyor. Detaylı bilgiye ise 0 501 185 60 60 numaralı hattan ulaşılabiliyor.

Yüzme kurslarına yoğun ilgi oldu

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, yüzme kurslarına gösterilen yoğun talep doğrultusunda hızla harekete geçtiklerini belirtti. Başkan Duman, “Yıldız Mahallemizdeki Sporium Spor Kompleksi’ni yüzme kurslarıyla hizmete açtık. Mahalle sakinlerinden uzun süredir bu yönde talepler alıyorduk. Yaz dönemini boşa geçirmemek ve çocuklarımızı bu olanakla buluşturmak için tesisin havuz kısmına öncelik verdik” dedi.

Başkan Duman, Buca’da daha önce Hürriyet Mahallesi ve Şirinkapı Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzlarına ek olarak, yeni bir yarı olimpik havuzun daha hizmete girdiğini vurguladı.

Sporium’da profesyonel sporcular yetişecek

Sporium’un yalnızca temel yüzme eğitimi değil, aynı zamanda yetenekli çocukların keşfedilerek profesyonel spor yaşantılarına yönlendirileceği bir merkez olacağını ifade eden Başkan Duman, şunları söyledi:

“Burada yüzme alanında yetenekli çocuklarımız belirlenecek, altyapı kurulacak ve uygun desteklerle profesyonel yaşama yönlendirilecek. Eğitimler, 10-12 kişilik sınıflarda birebir destekle, alanında uzman antrenörler tarafından verilecek. Sporla büyüyen sağlıklı bir nesil hedefliyoruz.”

Veliler memnuniyetini dile getirdi

Yüzme kurslarından faydalanan veliler, Sporium’un sağladığı olanaklardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Veli Hazin Canan, “Tesisin yakın olması büyük avantaj. Çocukların sosyal aktivitelere ihtiyacı vardı. Burası bizim için çok uygun ve faydalı oldu” dedi.

Başka bir veli olan Nihat Köken ise özel kurslara göre Sporium’daki eğitimlerin daha uygun maliyetli olduğunu belirterek, “Fiyat açısından da çok memnunuz. Böyle bir hizmetin sunulması bizi çok mutlu etti” diye konuştu.