Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı kırsal mahallesinde, bir maden ocağında meydana gelen trajik kazada hafriyat taşıyan bir kamyon devrildi. Olay, bugün öğle saatlerinde, madencilik şirketinin bulunduğu bölgede gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 06 FZ 8811 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü E.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı yan yatırdı. Kaza sonrası 112 Acil Servis'e ihbarda bulunulması üzerine, İvrindi Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye personeli, sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri olay yerine intikal etti. Yapılan müdahaleler sonucunda, E.K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin, kazanın nedenleri hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. Olayın detayları ve kaza ile ilgili gelişmelerin takipçisi olunması gerekiyor.