Balıkesir'de Gençlere Yeni Istihdam Alanı Açıldı!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin iş gücüne katılımını artırmak ve yerel marka değerini yükseltmek amacıyla Barista Akademisi’ni hayata geçirdi. Belediye Başkanı Ahmet Akın, akademiyle gençlere hem eğitim hem de istihdam olanağı sunulacağını açıkladı.

Barista akademisi ile istihdam atağı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü projelere bir yenisi daha eklendi. Çamlık On On Kafe’nin üst katında hizmete giren Barista Akademisi, sektörde çalışmak isteyen gençlere profesyonel eğitimler sunacak. Bu akademiyle hem On On Kafeler için barista yetiştirilecek hem de barista olmak isteyen gençlere MEB onaylı sertifikalar verilecek.

BALMEK (Balıkesir Meslek Edindirme Kursları) ve On On iş birliğiyle oluşturulan program, teorik ve pratik eğitimlerden oluşuyor. Demleme teknikleri, kahve makinelerinin kullanımı, sunum becerileri ve müşteri ilişkileri gibi kapsamlı derslerin ardından katılımcılar yeterlilik sınavına girecek.

“Adı bizden, tadı bizden”

Belediye Başkanı Ahmet Akın, açılışta yaptığı konuşmada, On On Kafeler’in hem yerel markalaşma hem de ekonomik erişilebilirlik konusunda örnek bir proje olduğunu vurguladı. Başkan Akın, “On On Kafeler, kısa sürede Balıkesir’in marka değeri haline geldi. Amacımız bu projeyi Türkiye genelinde yaygınlaştırarak kaliteli, ekonomik ve ulaşılabilir bir hizmet sunmak. Gençlerimize hem iş hem de sosyalleşme alanı oluşturuyoruz” dedi. Başkan Akın, On On Kafeler’in 7 ayda 7 yeni şube açtığını ve bu sayıyı yıl sonuna kadar 16’ya çıkaracaklarını belirtti.

“Ekonomik krizin etkilerini hafifletiyoruz”

Akın, ekonomik zorlukların her kesimi etkilediğini ifade ederek, “Bir bardak çayın 30 TL, bir tatlının 200 TL olduğu bir ekonomik ortamdayız. Emeklilerimiz ve gençlerimiz için sosyalleşmek bir lüks haline geldi. Biz bu lüksü ortadan kaldırarak, herkesin kaliteli hizmete ekonomik fiyatlarla ulaşabilmesini sağlıyoruz” dedi.

Açılışta konuşan ünlü kahve gurmesi Alper Ulus, Barista Akademisi’ni bir başarı örneği olarak nitelendirdi. “Bir belediyenin böyle bir projeye imza atması inanılmaz bir başarı. Bu, sektöre büyük katkılar sağlayacak” diye aktardı.