Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi 1257 Sokak’ta gerçekleştirdiği yağmurlama hattı çalışmasıyla mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı problemi çözüme kavuşturdu. Yaklaşık 180 metre uzunluğundaki yeni hat sayesinde yağmur suları artık birikmeden sulama kanalına tahliye edilecek.

Yağış sonrası çile sona eriyor

1257 Sokak, özellikle kış aylarında yoğun yağışlarla birlikte su birikintileri nedeniyle geçilmez hale geliyordu. Mahalle sakinlerinin konuyu muhtar aracılığıyla belediyeye iletmesi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, yolun güvenliği ve konforu ön planda tutularak yağmurlama hattı döşendi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Mahalle sakinleri, çalışmaların tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Yağışlardan sonra sokaktan geçmek neredeyse imkânsız hale geliyordu. Şimdi rahat bir nefes alacağız. Belediyemiz kısa sürede soruna çözüm üretti, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tetik: “Hızlı ve etkin çözüm”

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, şehrin her noktasında daha yaşanabilir bir kent anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, “Öncelikli ihtiyaçları hızla tespit edip çözüme ulaştırmak için tüm birimlerimizle hızlı ve etkin bir belediyecilik örneği sergiliyoruz” dedi.