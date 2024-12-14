Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, berber ve kuaförlerdeki hizmetlere yönelik yeni tarife uygulanmaya başlandı. Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa, yeni tarifeyle birlikte fiyatlarda ortalama yüzde 50 artış olduğunu açıkladı. Saç tıraşı 200 liraya yükselirken, damat tıraşı ise 2.500 liraya çıktı.

Fiyatlarda yüzde 50 artış

Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şükrü Softa, yeni tarifeyle birlikte 150 lira olan saç tıraşının 200 liraya, 60 lira olan sakal tıraşının ise 100 liraya çıktığını belirtti. Softa, damat tıraşı ücretinin de 2.500 lira olduğunu ve bu tarifeye tüm üyelerin uymasını beklediklerini söyledi.

Yeni fiyat tarifesi, ilçedeki 158 üye berber ve kuaför için geçerli olacak. Başkan Softa, “Yeni tarife hayırlı olsun. Üyelerimizin tarifeye uymalarını bekliyoruz” diyerek fiyat değişikliklerinin sektörde hizmet kalitesini yükseltmeye yönelik olduğunu vurguladı.