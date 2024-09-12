Balıkesir’de Kaçak Sigara Operasyonu Binlerce Ele Geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan bir jandarma operasyonunda, kaçak sigara ve tütün mamulleriyle ilgili önemli bir yakalama gerçekleştirildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nın tütün kaçakçılığına yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, kaçak sigara satışı yaptığı belirlenen bir kişinin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyon, Edremit ilçesinde, kaçak sigara ve makaron satışından haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelinin ikametinde gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, şüphelinin evinde yaptıkları aramada büyük miktarda kaçak sigara malzemesi ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler:

11 bin adet tütün doldurulmuş makaron

10 bin 600 adet boş makaron

1 adet elektronik sigara sarma makinası

Operasyon sırasında yakalanan kaçak sigara ve makaronların, yasa dışı yollarla piyasaya sürülerek vergi kaybına yol açtığı belirtildi. Ayrıca, ele geçirilen elektronik sigara sarma makinasının, kaçak sigara üretiminde kullanıldığı ifade edildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı ve hakkında adli tahkikat başlatıldı.