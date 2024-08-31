Balıkesir'in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde, bir Kur'an kursunun alt kısmında depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yangının, elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Çevredeki sakinlerin dumanı fark etmesi üzerine, durumu 112 Acil ekiplerine bildirmesiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.