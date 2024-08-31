Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Gönen-Denizkent Yolu üzerinde, Tahirova mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Ü.Z. yönetimindeki 54 KH 532 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ü.Z., ilk müdahalenin ardından ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen Ü.Z.’nin genel sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.