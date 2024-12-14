Olay, Gönen'deki Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik tamir atölyesinde meydana geldi. İki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışırken, patlama aniden gerçekleşti. O anlar, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çalışanların patlamanın etkisiyle hızla geri çekildikleri görülüyor.

Büyük tehlike ucuz atlatıldı

Şiddetli patlamaya rağmen şans eseri hiç kimse yaralanmazken, olay iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı. Patlamanın kesin nedeni ise henüz belirlenemedi.