Olay, 12 Aralık 2024 tarihinde Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Şimşir (46), kullandığı traktörle köprüden dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip boş sulama kanalına düştü. Traktörün altında kalan Şimşir, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. Yapılan incelemede, Şimşir'in önce kalp krizi geçirdiği ve ardından kazada hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Kalp Krizi Geçiren Sürücü Traktörün Altında Kaldı (2)

Otopsi sonrası defnedildi

Şimşir'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA