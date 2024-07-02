Burhaniye ilçesinin Öğretmenler Mahallesi Halk Plajı'nda düzenlenen Mavi Bayrak töreni büyük coşkuyla gerçekleşti. Törene TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Şubesi Koordinatörü Yetkin Karabinalı ve ilçe protokolü de katıldı.

7 adet Mavi Bayraklı plaj

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil'in konuşmasıyla devam eden törende, Mavi Bayrak'ın uluslararası çevre ödülü olduğu ve temiz, güvenli, sürdürülebilir çevrenin sembolü olduğu vurgulandı.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler liderliğinde yapılan düzenlemelerle Burhaniye'nin plajlarının halka ücretsiz ve keyifli bir tatil ortamı sunduğu belirtildi. Burhaniye'de toplam 7 adet Mavi Bayraklı plaj bulunduğu ifade edilirken, bu sayının arttırılması hedeflendiği dile getirildi.

Mavi Bayrağın önemi

TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İller Koordinatörü Yetkin Karabinalı, Türkiye'nin 567 Mavi Bayraklı plajıyla dünyada üçüncü sırada yer aldığını vurgulayarak, Mavi Bayrağın ülkenin tanıtımı için büyük önem taşıdığını belirtti.