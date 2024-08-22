Balıkesir'de 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde, kırtasiye ve okul ürünleri satan iş yerlerinde Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Ekipler, hem ürünlerin sağlığa uygunluğunu hem de fiyat etiketi uygulamalarını titizlikle inceledi.

Eğitim yılı öncesinde sıkı denetimler

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, Balıkesir'deki kırtasiye ve okul malzemeleri satan iş yerlerinde denetimler arttı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi’nde bulunan kırtasiyelerde yoğun denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında çanta, defter, kalem gibi temel okul malzemeleri başta olmak üzere birçok ürün, sağlık standartlarına uygunluğu ve fiyat etiketlerinin doğruluğu açısından kontrol edildi.

Ürün güvenliği ve fiyat etiketi kontrolü

Denetimlerde, ürünlerin güvenliği ve fiyat etiketlerinin doğru uygulanması ön planda tutuldu. Ekipler, raflardaki fiyatlarla kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığını titizlikle inceledi. Ayrıca, ürünlerin sağlığa uygunluğuna dair gerekli belgeler ve sertifikalar da kontrol edildi. Bu denetimlerle, velilerin çocuklarına sağlıklı ve güvenli ürünler temin edebilmesi ve olası fiyat farklarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ticaret İl Müdürü’nden bilgilendirme

Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, denetimlere bizzat katılarak kırtasiye sahiplerini bilgilendirdi. Pehlivan, denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve öğrencilerin güvenli ürünler kullanmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, fiyat etiketi uygulamalarının da büyük önem taşıdığını belirten Pehlivan, iş yeri sahiplerini yasal gereklilikler konusunda uyardı.

Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerin eğitim yılı boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti. Öğrencilerin sağlıklı bir eğitim dönemi geçirmesi ve velilerin ekonomik açıdan mağdur olmaması için yapılan bu denetimler, Balıkesir genelindeki tüm kırtasiyeleri kapsayacak şekilde sürdürülecek.