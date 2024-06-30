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Müdürlüğe bağlı 90 kişiden oluşan ekipler, 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve 1 dozerle çalışma yürüttü.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, dün öğleden sonra kırsal Sülecek Mahallesi'ndeki bir arazide başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahalede bulundu.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın , havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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