Balıkesir'in Havran ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Balıkesir-Edremit karayolu üzerindeki Gelin Deresi mevkiinde, Hayati Ş. yönetimindeki 10 BG 289 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 BJD 641 ve 34 KD 665 plakalı araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, park halindeki araçlardaki Ersin A., Filiz A., Erdinç A., Bahar A., Ömer Ö., Gülcan Ö. ve 10 BG 289 plakalı aracın sürücüsü Hayati Ş. yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran Grup Amirliği personeli ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.