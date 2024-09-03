Özmeriç, ikili ve tekli öğretim yapan okulların giriş-çıkış saatlerinin 30’ar dakika aralıklarla düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Bu önerinin, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araç kullanmaması durumunda trafiği rahatlatacağı vurgulandı.

Aydın, Türkiye'de kişi başına en fazla aracın düştüğü illerden biri olarak biliniyor ve okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu ciddi bir sorun haline geliyor. Özmeriç’in önerdiği düzenleme, okulların giriş ve çıkış saatlerinin 30’ar dakika aralıklarla ayarlanmasıyla, trafiğin daha düzenli ve akıcı hale gelmesini hedefliyor.

Bu öneri doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve velilere çağrıda bulunan Özmeriç, “Saat konusunda yapılacak bu ayarlamalarla zincirleme olarak trafik yoğunluğuna bağlı tüm sıkıntılar kendiliğinden çözüme kavuşmuş olacak” şeklinde konuştu.

Velilere ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne önemli çağrı

Semih Özmeriç, bu düzenlemenin hayata geçmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü’nden destek bekliyor ve velilere, trafiği rahatlatmak için özel araç kullanmamalarını tavsiye ediyor. Özmeriç, “Eğer bu önerilen düzenleme uygulanırsa, hem trafik rahatlayacak hem de okullara ulaşım daha güvenli ve düzenli hale gelecektir” dedi.

Trafik sorununa kalıcı çözüm arayışında

Aydın’da trafik sorununu kalıcı bir şekilde çözmek amacıyla çeşitli adımların atılması gerektiğini belirten Özmeriç, bu tür düzenlemelerin örnek alınarak diğer şehirlerde de uygulanabileceğine dikkat çekti. Özmeriç’in önerisi, özellikle yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte okul trafiğinin daha düzenli hale gelmesi için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor.