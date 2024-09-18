PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan arama kaydı bulunan 64 yaşındaki İ.I., Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. Şahıs, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'de, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan arama kaydı bulunan bir şahıs, başarılı bir operasyonla yakalandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranan İ.I. (64) isimli şahıs, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin gerçekleştirdiği kapsamlı bir çalışma sonucunda ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele konusunda sürdürdüğü titiz çalışmalar çerçevesinde, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı kişilerin izini sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan aranan İ.I. isimli şahıs hakkında alınan bilgiler, güvenlik güçlerinin operasyon planını hızla devreye sokmasına neden oldu.

Adli süreç başladı

Yakalama işleminin ardından, İ.I. polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şahıs, yasal süreçlerin devamında mahkemede ifadesinin alınmasının ardından, yargı sürecine tabi olacak. Emniyet güçleri, terörle mücadele operasyonlarının etkinliğini artırarak, bu tür suçların önlenmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini duyurdu.

Güvenlik güçlerinden açıklama

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesi ve bu tür suçlara karışan kişilerin adalete teslim edilmesi konusundaki kararlılıkları vurgulandı. Ayrıca, vatandaşların bu tür olaylar hakkında bilgi ve ihbarlarını paylaşmaları konusunda teşvik edildikleri belirtildi.

Bu tür operasyonlar, terörle mücadele ve kamu güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Emniyet güçlerinin, ülke genelinde güvenliği artırma amacıyla yürüttüğü bu tür çalışmalar, toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlama açısından kritik rol oynuyor.