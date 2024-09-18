Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarının ve çalışanlarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Kütahya OSB Akademi, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, “Duygusal Zeka ve Mikro Mimik” konulu eğitim, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Eğitim içeriği ve katılımcılar

Kütahya OSB Akademi tarafından düzenlenen “Duygusal Zeka ve Mikro Mimik” eğitimi, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapıldı. Eğitime, bölgedeki firmaların yöneticileri ve çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Eğitmen Sema Aksu tarafından verilen eğitim, duygusal zekanın gücü ve bileşenleri gibi önemli konuları kapsamlı bir şekilde ele aldı.

Eğitimin konuları ve içeriği

Eğitimde, katılımcılara duygusal zekanın çeşitli yönleri anlatıldı. Duygusal zekanın bileşenleri, olumlu motivasyon sağlama, empati ve sosyal farkındalık gibi konular üzerinde duruldu. Ayrıca, mikro mimiklerin insanlar arasındaki iletişimde nasıl önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Eğitimin etkileşimli formatı sayesinde, katılımcılar çeşitli etkinlikler ve sözlü anlatımlarla bilgi edinme fırsatı buldu.

Katılımcı geri bildirimleri ve eğitim sonuçları

Eğitim, katılımcıların aktif katılımı ve geri bildirimleriyle son buldu. Eğitim sonrası yapılan soru-cevap bölümünde katılımcılar, öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatlarını ve kişisel gelişimlerine nasıl katkı sağladığını paylaştı. Katılımcıların olumlu geri bildirimleri, eğitimin verimliliğini ve etkisini doğruladı.

Kütahya OSB Akademi’nin gelecek planları

Kütahya OSB Akademi, kişisel gelişim ve toplumsal farkındalık konularında düzenlemeye devam edeceği eğitimlerle, yatırımcılar ve çalışanların profesyonel yaşamlarına katkı sağlamayı hedefliyor. Gelecek dönemlerde farklı konularda da eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.