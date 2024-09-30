Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen yeni bir adım attı. Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın liderliğinde kurulan Planlama ve Kalkınma Şirketi, Türkiye'nin eski Devlet Planlama Teşkilatı'nı örnek alarak ulusal ve uluslararası akademisyenlerle iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek. Akın, Balıkesir'i Türkiye'nin en sonuç odaklı planlama merkezi haline getireceklerini belirtti.

Balıkesir’de planlı kalkınma hamlesi başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin kalkınması adına tarihi bir adım attı. Yeni kurulan Planlama ve Kalkınma Şirketi’nin, Türkiye’nin kapatılan Devlet Planlama Teşkilatı model alınarak geliştirildiğini belirten Akın, “Yerelden planlı bir şekilde büyük bir kalkınma hamlesi başlatıyoruz” dedi. Bu kurum, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli bir araç olacak. Akın, iddialı bir şekilde, “Türkiye’nin en sonuç odaklı çalışan planlama şirketi olacak” ifadesiyle dikkat çekti.

Akademisyenler ve iş dünyası el ele veriyor

Kurulan Planlama ve Kalkınma Şirketi’nin en önemli özelliklerinden biri, ulusal ve uluslararası üniversitelerden akademisyenlerin ve iş dünyasının temsilcilerinin bir araya gelmesi olacak. Başkan Akın, bu iş birliğinin, Balıkesir’i sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınmanın merkezi haline getireceğini ifade etti. Bu yeni yapının, Balıkesir'in potansiyelini daha verimli bir şekilde kullanarak bölgeyi bir çekim merkezi haline getirmesi bekleniyor.

“Türkiye’ye yapılan en büyük kötülük”

Başkan Akın, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapanmasını eleştirerek, bu teşkilatın Türkiye’nin kalkınması için kritik bir rol oynadığını vurguladı. "Türkiye’ye yapılan en büyük kötülüklerden biri planlama teşkilatının kapatılmasıydı" diyen Akın, Balıkesir’de kurdukları bu yeni yapıyla Türkiye'nin planlama eksikliğini gidermeyi amaçladıklarını belirtti. Ayrıca bu tür kurumların bağımsızlığının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Doğal zenginliklerle kalkınma

Balıkesir’in tarım ve turizm potansiyeline de değinen Akın, bölgenin sahip olduğu doğal ve ekonomik kaynakların doğru bir şekilde planlanması gerektiğini ifade etti. “Bizim etimiz Türkiye'nin en lezzetli eti. Kuzu deyince Balıkesir’den başka bir yer düşünmeye gerek yok” diyerek şehrin tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Ayrıca bölgenin eşsiz doğal güzellikleri, Kazdağları ve Marmara Adaları’nın da planlı bir şekilde turizme kazandırılacağını belirtti. Agroturizm ve sağlık turizmi gibi alternatif turizm modellerinin de bölgeye kazandırılacağını vurguladı.

Balıkesir’in altyapı sorunlarına da değinen Akın, özellikle körfez bölgesinde ciddi yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda, bölgeye 12-13 milyar TL'lik bir altyapı yatırımı yapılacağını duyurdu.