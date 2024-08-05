Balıkesir’de Sağlık Ve Sosyal Hizmetlerde Yeni Dönem

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamu ve özel sektörde uzun yıllar sağlık yöneticiliği yapan Dr. Dilek Yıldırım’ı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na atadı. Yıldırım, bu görevde hem Balıkesir halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı hem de sosyal hizmetlerde yenilikler getirmeyi hedefliyor.

Dr. Dilek Yıldırım kimdir?

Balıkesir doğumlu olan Dr. Dilek Yıldırım, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi’nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Celal Bayar Üniversitesi’nde Halk Sağlığı alanında yüksek lisans yaptı. 24 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı’nda hem hekim hem de yönetici olarak görev aldı. 2012’de emekli olduktan sonra işyeri hekimliği ve çeşitli sağlık projelerinde koordinatörlük yaptı.

Yıldırım, Balıkesir Tabip Odası’nda Oda Başkanlığı ve TTB Merkez Konsey Denetleme Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. Ayrıca, Balıkesir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak yer aldı. Dr. Dilek Yıldırım, evli ve iki çocuk annesidir.