Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde yıllardır süregelen içme suyu altyapı sorunlarını çözmek için kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıyor. 1970’li ve 1980’li yıllardan kalma eski içme suyu şebekeleri, asbestli borular nedeniyle suyun kalitesini olumsuz etkiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu eski altyapının artık kullanılmaz hale geldiğini belirterek, “Şehirdeki eskimiş ve ekonomik değerini yitirmiş su hatları, adeta kangren haline geldi. Bu eski hatları en kısa sürede değiştireceğiz” dedi.

Başkan Akın, altyapı değişikliğiyle şehrin su kalitesinin önemli ölçüde artacağını ve halkın sağlıklı içme suyuna kavuşacağını vurguladı. Proje kapsamında, asbestli borular yenileriyle değiştirilecek ve içme suyu şebekesi modernize edilecek.