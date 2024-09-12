Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 askerî darbesinin 44. yıl dönümünde açıklama yaptı.

Erdoğan, “Demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül Askerî Darbesi’ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığını, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığını söyledi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin bir daha asla 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz vari saldırılarla karşı karşıya kalmaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.”