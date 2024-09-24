Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir merkezli Bandırma ilçesi ve Aydın ilini kapsayan geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon, tefecilik şebekesine yönelik olarak planlandı ve eş zamanlı baskınlarla 10 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tefecilik, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet ve Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca adli işleme tabi tutuldu.